شن الكاتب الفلسطيني، سعيد الحاج، هجوما عنيفا على الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد إصدار النائب العام الإماراتي قرارا بمعاقبة كل من يتعاطف مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن التعاطف “جريمة”، مؤكدا بأن هذا الامر يأتي بهدف تحويل الناس لقطعان مصفقين للحاكم، ومنتقدا موقف الأردن من اللحاق بالدول التي قطعت علاقتها بقطر.

وقال “الحاج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على القرار الإماراتي:” أليس هذا هو الارهاب بعينه وتدجين الشعوب بذاته؟ وكتم الأصوات والتجييش والتحشيد بالقوة وتحويل الناس لقطعان مصفقين للحاكم؟ #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

أليس هذا هو الارهاب بعينه

وتدجين الشعوب بذاته؟

وكتم الأصوات والتجييش والتحشيد بالقوة

وتحويل الناس لقطعان مصفقين للحاكم؟#قطع_العلاقات_مع_قطر https://t.co/5Va6PvWRBi — said elhaj (@saidelhaj) June 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى تعليقا على تخفيض الأردن مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص قناة “الجزيرة”:” #الاردن ايضاً يدخل على خط أزمة #قطع_العلاقات_مع_قطر، فيخفض التمثيل الدبلوماسي مع #قطر ويغلق مكتب #الجزيرة. الرز الخليجي يتحدث، عالياً.!!”

#الاردن ايضاً يدخل على خط أزمة #قطع_العلاقات_مع_قطر،

فيخفض التمثيل الدبلوماسي مع #قطر ويغلق مكتب #الجزيرة.

الرز الخليجي يتحدث، عالياً.!! — said elhaj (@saidelhaj) June 6, 2017



وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فيالمملكة.

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر.

Also published on Medium.