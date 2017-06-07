شن الكاتب الفلسطيني، سعيد الحاج، هجوما عنيفا على العربية المتحدة، وذلك بعد إصدار النائب العام الإماراتي قرارا بمعاقبة كل من يتعاطف مع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن التعاطف “جريمة”، مؤكدا بأن هذا الامر يأتي بهدف تحويل لقطعان مصفقين للحاكم، ومنتقدا موقف من اللحاق بالدول التي قطعت علاقتها بقطر.

 

وقال “الحاج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على القرار الإماراتي:” أليس هذا هو بعينه وتدجين بذاته؟ وكتم الأصوات والتجييش والتحشيد بالقوة وتحويل الناس لقطعان مصفقين للحاكم؟ #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى تعليقا على تخفيض الأردن مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص قناة “الجزيرة”:” #الاردن ايضاً يدخل على خط أزمة #قطع_العلاقات_مع_قطر، فيخفض التمثيل الدبلوماسي مع #قطر ويغلق مكتب #الجزيرة. الرز الخليجي يتحدث، عالياً.!!”


وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فيالمملكة.

 

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين  والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر.

 

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