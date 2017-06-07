أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء ان مسلحا اقدم على اطلاق النار نحو احد حراس البرلمان الايراني صباح اليوم الاربعاء واصابه برصاصة في رجله، مشيرةً إلى أنّ اطلاق النار لازال متواصلا في مبنى البرلمان ولم تعرف هوية المهاجم ودوافعه حتى الان.

وأشارت الى أن رصاصة اصابت ايضا مكان تواجد المراسلين الصحفيين في مبنى البرلمان.

وقال بعض نواب البرلمان ان هناك انباء عن مقتل احد حراس البرلمان متأثرا باصابته.

من جانبه اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي في مجلس الشورى (البرلمان) ان صوت اطلاق النار لازال متواصلا في مبنى المجلس لكن قوات الامن تسيطر على المبنى معربا عن امله في ان تتمكن القوات الامنية من اعادة الامن بشكل كامل الى مبنى البرلمان فورا.

هجوم على قبر الخميني جنوبي طهران

وفي حادث آخر اقدم مسلحون مجهولون على اطلاق النار في قبر “الخميني” جنوبي طهران ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.

وافاد التلفزيون الايراني ان احد المسلحين المهاجمين اقدم على تفجير حزام ناسف كان يرتديه كما تمكنت قوات الامن من قتل مهاجم آخر والقاء القبض على امراة كانت بين المهاجمين.

Also published on Medium.