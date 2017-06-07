خسر أمير سعودي 359 مليون دولار في ست ساعات، وخمس من رفيقاته التسع أثناء لعب البوكر في إحدى الكازينوهات.

وأوضح موقع أروتس شيفاع أن الأمير السعودي هو ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وهو معروف في جميع أنحاء العالم بسلوكه المنحرف وشرب المخدرات ولعب القمار.

ولفت الموقع إلى الامير السعودي دخل مؤخرا في رهان استثنائي، وخسر مبالغ مالية طائلة، اذ قضى الامير الاسبوع الماضي 6 ساعات في كازينو شهير على طاولة البوكر، وتكبد خسارة لا تصدق.

وفي هذه السهرة، خسر مئات الملايين من الدولارات، وأرغم حتى على التخلي عن خمسة من رفيقاته لسداد جزء من ديونه.

ووفقا لمدير الكازينو علي شمعون، قام الأمير بترك رفيقاته مقابل 25 مليون دولار بعد خسارته. !

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