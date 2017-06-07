قال المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي إن حل الازمة الراهنة في الخليج يكمن في تشكيل “هيئة فض المنازعات”, كون تبادل الاتهامات لا تفيد احدا في هذه المرحلة.

وأضاف النفيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قائلاً ” لا يفيدنا في هذه المرحلة تبادل الاتهامات , المدخل العملي تفعيل ( هيئة فضّ المنازعات) الداخلية التي يشير إليها( النظام الأساسي) للمجلس1981 “.

لا يفيدنا في هذه المرحلة تبادل الاتهامات . المدخل العملي تفعيل ( هيئة فضّ المنازعات) الداخليه التي يشير إليها( النظام الأساسي) للمجلس1981 . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 7, 2017

ولفت النفسي إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي عام 1981, يشير إلى “هيئة فض المنازعات” الداخلية, متسائلاً ” لماذا لا يتم رفع الخلاف إلى هذه الهيئة “.

يشير ( النظام الأساسي) لمجلس التعاون الخليجي 1981 ل( هيئة فٓضّ المنازعات) الداخليه . لماذا لا يتم رفع الخلاف لهذه الهيئة ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 7, 2017

وتابع تغريده بالقول ” ممكن فورا تشكيل “هيئة فض المنازعات” من ستة قضاة “قاض من كل دولة” للنظر في النزاع القائم والله ولي التوفيق والسداد”.

ممكن فورا تشكيل ( هيئة فضّ المنازعات ) من ستة قضاة ( قاض من كل دوله ) للنظر في النزاع القائم والله ولي التوفيق والسداد . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 7, 2017

ويشهد الخليج فتنة أوقدتها السعودية والامارات والبحرين بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر, بتهمة دعم الجماعات الارهابية وتأييد ايران الامر الذي نفته قطر مرارا وتكرارا الا ان ابو ظبي والرياض قادوا حملة منظمة لشيطنة قطر.

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