قال المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي إن حل الازمة الراهنة في يكمن في تشكيل “هيئة فض المنازعات”, كون تبادل الاتهامات لا تفيد احدا في هذه المرحلة.

 

وأضاف النفيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قائلاً ” لا يفيدنا في هذه المرحلة تبادل الاتهامات , المدخل العملي تفعيل ( هيئة فضّ المنازعات) الداخلية التي يشير إليها( النظام الأساسي) للمجلس1981  “.

ولفت النفسي إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي عام 1981, يشير إلى “هيئة فض المنازعات” الداخلية, متسائلاً ” لماذا لا يتم رفع الخلاف إلى هذه الهيئة “.

وتابع تغريده بالقول  ” ممكن فورا تشكيل “هيئة فض المنازعات” من ستة قضاة “قاض من كل دولة” للنظر في النزاع القائم والله ولي التوفيق والسداد”.

ويشهد الخليج فتنة أوقدتها والامارات والبحرين بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع , بتهمة دعم الجماعات الارهابية وتأييد ايران الامر الذي نفته مرارا وتكرارا الا ان ابو ظبي والرياض قادوا حملة منظمة لشيطنة .

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