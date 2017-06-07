سخرت صحيفة “لموند” الفرنسية من الهجمة التي أطلقتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر والتي انتهت بقطع العلاقات وفرض حصار سياسي واقتصادي واجتماعي عليها، واصفة من قطعوا العلاقات مكع قطر بأنهم “كلاب ترامب”.

وفي تشبيه للحالة، نشرت الصحيفة كاريكاتير شبه قادة الدول المقاطعة لقطر بالكلاب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطر.

ووفقا للكاريكاتير المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ترامب” ممسكا بزمام الأحبال المربوطة برقاب الكلاب التي مثلت الدول الخليجية الثلاث ومصر وهو يوجههم للهجوم على قطر.

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