اعتدى حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري على الفنان المصريّ رامز جلال، في اعقاب انكشاف المقلب الذي نصبه له في برنامجه الرمضانيّ “رامز تحت الأرض”.

وفي الحلقة الثانية عشرة من البرنامج، التي استضاف فيها “رامز” حارسَ المنتخب المصري، تلفظ “الحضري”، بوصلة شتائم، خلال قيامة بمغامرة سيارة الصحراء، التي تنظلق مسرعة تكتسح الكسبان الرملية في البرنامج، وردد مجموعة كبيرة من الألفاظ النابية والسُباب خلال تعرضه لمقلب الوقوع فى الرمال المتحركة.

وسخر رامز جلال، من صراخ “الحضري”، خلال خوضه مغامرة السيارة في “رامز تحت الأرض”، قائلا:” ياخسارة ياحضري بتصوت.. خليت إيه لام ياسين”.

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