اعتدى حارس مرمى المنتخب المصري على الفنان المصريّ ، في اعقاب انكشاف المقلب الذي نصبه له في برنامجه الرمضانيّ “”.

وفي الحلقة الثانية عشرة من البرنامج، التي استضاف فيها “رامز” حارسَ المنتخب المصري، تلفظ “الحضري”، بوصلة شتائم، خلال قيامة بمغامرة سيارة الصحراء، التي تنظلق مسرعة تكتسح الكسبان الرملية في البرنامج، وردد مجموعة كبيرة من الألفاظ النابية والسُباب خلال تعرضه لمقلب الوقوع فى الرمال المتحركة.

 

وسخر رامز جلال، من صراخ “الحضري”، خلال خوضه مغامرة السيارة في “رامز تحت الأرض”، قائلا:” ياخسارة ياحضري بتصوت.. خليت إيه لام ياسين”.

 

 

 

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