شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوماً عنيفاً على قناتي “العربية” السعودية و”سكاي نيوز” الإماراتية، بعد كشف جهاز الـ FBI الامريكي، أن وكالة الانباء القطرية “قنا” تعرضت للإختراق، مطالبا رؤساء التحرير فيهما لتغطية وجوههم خجلاً.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” كشف FBI لمصدر اختراق وكالة الأنباء القطرية مدمر لمصداقية فضائيات شنت هجوما اعلاميا معلبا على قطر”فضيحة مهنية لرؤساء تحريرها غطوا وجوهكم خجلا”.

كشف FBI لمصدر اختراق وكالة الأنباء القطرية مدمر لمصداقية فضائيات شنت هجوما اعلاميا معلبا على قطر"فضيحة مهنية لرؤساء تحريرهاغطوا وجوهكم خجلا pic.twitter.com/riVS9RXVCp — جمال ريان (@jamalrayyan) June 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ” فضائيات سقطت سقوطا مهنيا مخجلا مازالت تفبرك الاخبار ضد قطر رؤساء تحريرها أصبحوا أضحوكة على شاكلة زملائهم في الفضائيات المصرية يا عيب عليكم”.

فضائيات سقطت سقوطا مهنيا مخجلا مازالت تفبرك الاخبار ضد قطر رؤساء تحريرها أصبحوا أضحوكة على شاكلة زملائهم في الفضائيات المصرية يا عيب عليكم pic.twitter.com/MlwGDntMRt — جمال ريان (@jamalrayyan) June 7, 2017

وكان مصدر أمريكي قد كشف لشبكة “CNN” الأمريكية أن وكالة الأنباء تعرضت حقيقة لاختراق من قبل قراصنة روس، دون أن يوضح بأن القراصنة لهم علاقة بالحكومة الروسية أم تحركوا من تلقاء أنفسهم.

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