شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “” جمال ريان هجوماً عنيفاً على قناتي “ و”سكاي نيوز” الإماراتية،  بعد كشف جهاز الـ الامريكي، أن وكالة الانباء القطرية “قنا” تعرضت للإختراق، مطالبا رؤساء التحرير فيهما لتغطية وجوههم خجلاً.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” كشف FBI لمصدر اختراق مدمر لمصداقية فضائيات شنت هجوما اعلاميا معلبا على ”فضيحة مهنية لرؤساء تحريرها غطوا وجوهكم خجلا”.

وأضاف في تغريدة أخرى ” فضائيات سقطت سقوطا مهنيا مخجلا مازالت تفبرك الاخبار ضد قطر رؤساء تحريرها أصبحوا أضحوكة على شاكلة زملائهم في يا عيب عليكم”.

وكان مصدر أمريكي قد كشف لشبكة “CNN” الأمريكية أن وكالة الأنباء تعرضت حقيقة لاختراق من قبل ، دون أن يوضح بأن القراصنة لهم علاقة بالحكومة الروسية أم تحركوا من تلقاء أنفسهم.

Also published on Medium.