خلافا للعادات الدبلوماسية المتبعة في مثل تلك الحالات, رفضت وزارة الخارجية المصرية فتح صالة كبار الزوار لمغادرة سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر، اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران، إلى الدوحة.

وكانت السفارة القطرية قد تقدمت لإدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية لفتح صالة كبار الزوار لمغادرة السفير القطري منها لدى سفره، إلا أن وزارة الخارجية رفضت هذا الطلب وبذلك سيضطر للمغادرة من الطريق العادي أو صالة الخدمة المميزة بمقابل رسوم مالية، بحسب موقع “أخبار اليوم”.

ويغادر السفير القطري متوجها على الطائرة الكويتية إلى الكويت ومنها ترانزيت إلى الدوحة.

فيما يعود المستشار إيهاب عبدالحميد القائم بالأعمال المصرى بقطر، مساء اليوم الأربعاء، على الخطوط الكويتية بعد توقفه في الكويت ترانزيت قادما من الدوحة وذلك تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع قطر.

وكانت الحكومة المصرية قد أمهلت سفير قطر لديها 48 ساعة لمغادرة مصر، تنفيذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأعلنت الخارجية المصرية، الإثنين 5 يونيو/حزيران، استدعاء السفير القطري إلى مقر الوزارة في القاهرة، وإبلاغه بقرار قطع العلاقات مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى مصر في غضون 48 ساعة، تنفيذا لقرار قطع العلاقات.

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