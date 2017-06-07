عقبت الإعلامية القطرية إلهام البدر على نتائج التحقيق الأولي في اختراق وكالة الأنباء القطرية قائلة: ان “عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة باستغلال ثغرة إلكترونية على موقع وكالة الأنباء القطرية.”

وأضافت في تغريدات تابعتها “وطن” على حسابها في موقع “تويتر”: “تمكنت لجنة التحقيق من تحديد المصادر التي تمت من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجاري الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة.”

وأكدت البدر ان عملية تثبيت ملف الاختراق تم بشهر إبريل الماضي وتم استغلاله لاحقاً في نشر الاخبار المفبركة في٢٠١٧/٥/٢٤ الساعة ١٢:١٣ ص

وكشفت انه تم تحديد تاريخ الإختراق شهر إبريل (نايمين في الحساب) لإعداد التقارير والضيوف والتصريحات المفبركة التي بُنيت عليها بيانات المقاطعة.

وأوضحت الإعلامية القطرية انه بدء بث الأخبار المفبركة في موقع الوكالة ٢٠١٧/٥/٢٤ الساعة ١٢:١٣ص

وهو الوقت الذي تحركت فيه سكاي نيوز والعبرية والمواقع الإلكترونية وزبانية تويتر حسب تعبيرها.

بدء بث الأخبارالمفبركة في موقع الوكالة ٢٠١٧/٥/٢٤ الساعة ١٢:١٣ص

هو الوقت الذي تحركت فيه سكاي نيوز والعبرية والمواقع الإلكترونية وزبانية تويتر — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 7, 2017

ووجهت البدر سؤلاً للدول التي استهدفت قطر: أيهما أصعب عليكم الليلة قرارالبرلمان التركي إرسال قواته إلى قطر؟ أم بيان الداخلية القطرية لنتائج تحقيق FBI في قرصنة وكالة الأنباء القطرية؟

وختمت قائلة: “وبناءً على فبركات وشيطنة لقطر واتهامات كاذبة بدعم الإرهاب قاطعتم وحاصرتم وهززتم العالم . سيهز الله اصطفافكم ونحن على الحق ثابتون.”

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