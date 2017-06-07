شنّ الإعلامي الفلسطينيّ أحمد البيتاوي، هجوماَ حاداً على حكام السعودية، موجهاً لهم رسالة شديدة اللهجة، في أعقاب تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي طالب فيها قطر التوقف عن دعم جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال البيتاوي في تدوينةٍ على حسابه في فيسبوك رصدتها وطن: “إلى حكام السعودية.. عبدة الوهابية المنحرفة.. أصل الخبث ومنبته.. ومنبع الضلال وغايته.. يا أحفاد ابن سلول وابي جهل وابي لهب.. يا جند أبرهة وأنصار مسيلمة وأتباع أبي رغال..يا نسل يهود بني قريضة.. يا رعاة الغنم وعلوج الصحراء، حجر الكعبة صار أسودا من فعالكم النجسة..”.

وتابع: “قبح الله وجوهكم وفعالكم.. ازعجتم نبي الله ابراهيم في قبره.. واغضبتم رسول الله في لحده.. وأوجعتم صحابته وأسعدتم منافقي عصره..يا من سجدتم بين يدي ترمب فأربت على رؤوسكم كالكلب الوفي والعبد الوضيع… يا من طعنتم الاسلام في ظهره وخذلتم اتباع دينه.. ووضعتم يدكم في يد أعداء الامة…”.

وأكمل: “سيلعنكم التاريخ وتبصق في وجوهكم الاجيال وستسجل أسماؤكم في سجلات الخيانة والخسة كملوك الطوائف… “الاعراب أشد كفراً ونفاقاً”.. سيوفكم للعرضة والرقصة ولم تكن للنزال والقتال يوما..”.

وقال: “تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية السعودي التي طالب فيها قطر بوقف دعم حماس والاخوان… هكذا إذا، هذا هو سر عدائكم لقطر.. ولهذا فرضتم حصاركم عليها..بماذا آذاتكم حماس يا ترى؟ وما هو الضرر الذي لحقكم من مقاومتها؟ هل تدخلت يوما في شؤونكم؟أم أن عدو صديقي”إسرائيل” هو عدوي؟؟ يا من دعمتم القاعدة وأنشأتم داعش، لتخلطوا حابل المقاومة بنابل الارهاب، لتشوهوا الدين وتمزقوا أتباعه.. سحقا لكم…”.



وكان “الجبير” قال على هامش زيارته إلى فرنسا إن على قطر التوقف عن دعم جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار إلى أنه قد فاض الكيل، مؤكدا أن “الهدف (من قطع العلاقات) ليس الإضرار بقطر ولكن عليها أن تختار”، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية السعودية اتهمت -في حسابها على تويتر- قطر بالوقوف إلى جانب طهران ومن وصفتهم بعملاء إيران.

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة حاربت الإرهاب والانقلاب في اليمن، في حين كانت الدوحة مع طهران وعملائها، على حد وصفها.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.

Also published on Medium.