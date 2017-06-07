شن الإعلامي الجزائري، السعيد منصور، هجوما عنيفا على المملكة السعودية، واصفا إياه “بالمجرمة” لما فعلته في وفتحها الباب على مصراعيه للشيعة وتقسيم السودان وإيواء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

 

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن“:” ألا يكفي جرما بالسعودية أنها كانت سببا في إطاحة صدام وفتح الباب أمام في العراق، وأنها تدخلت في الشأن الداخلي لليمن، وساهمت في تقسيم السودان وآوت بن علي وعرضت اللجوء على ، وساندت على الشرعية في  وتشارك في الحصار على غزة وتصف مقاومي الصهاينة والمجاهدين في  بالإرهاب،!!”.

 

وأضاف: “وتريد الآن أن تتدخل في شؤون قطر.. ضد #قطع_العلاقات_مع_ قطر”.

 

وكان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قد أعلنوا عن الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية مع قطر على خلفية تصريحات مزعومة لامير قطر تم تلفيقها باختراق ، التي أثبت الـ بأن الاختراق تم من قبل .

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