شن الإعلامي الجزائري، السعيد منصور، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا إياه “بالمجرمة” لما فعلته في العراق وفتحها الباب على مصراعيه للشيعة وتقسيم السودان وإيواء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن“:” ألا يكفي جرما بالسعودية أنها كانت سببا في إطاحة صدام وفتح الباب أمام الشيعة في العراق، وأنها تدخلت في الشأن الداخلي لليمن، وساهمت في تقسيم السودان وآوت بن علي وعرضت اللجوء على مبارك، وساندت الإنقلاب على الشرعية في مصر وتشارك في الحصار على غزة وتصف مقاومي الصهاينة والمجاهدين في فلسطين بالإرهاب،!!”.

وأضاف: “وتريد الآن أن تتدخل في شؤون قطر.. ضد #قطع_العلاقات_مع_ قطر”.

وكان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قد أعلنوا عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية مع قطر على خلفية تصريحات مزعومة لامير قطر تم تلفيقها باختراق وكالة الأنباء القطرية، التي أثبت الـ FBI بأن الاختراق تم من قبل قراصنة روس.

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