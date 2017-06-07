أعلنت وزارة خارجية جمهورية المتّحدة أنها قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ، اليوم.

 

وبحسب وكالة “واس” الرسمية، فقد جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة دولة قطر في موروني، قالت فيه: إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأربعاء”.

 

وجاء ذلك على خلفية إعلان كل من والسعودية ومصر والإمارات فجر الإثنين 5 حزيران/يونيو عن ، واتهام الدوحة بدعم وزعزعة بالمنطقة. وفي وقت لاحق حذت حذوها عدة دول أخرى.

Also published on Medium.