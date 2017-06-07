أعلنت وزارة خارجية جمهورية جزر القمر المتّحدة أنها قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، اليوم.

وبحسب وكالة “واس” السعودية الرسمية، فقد جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة دولة قطر في موروني، قالت فيه: إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأربعاء”.

وجاء ذلك على خلفية إعلان كل من البحرين والسعودية ومصر والإمارات فجر الإثنين 5 حزيران/يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهام الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. وفي وقت لاحق حذت حذوها عدة دول أخرى.

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