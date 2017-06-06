توفي الملياردير السعودي عدنان بن محمد بن خالد خاشقجي، اليوم الثلاثاء, عن عمر يناهز 82 عاماً في مدينة لندن، بعد معاناة من المرض.

وقد نعت عائلة خاشقجي فقيدها، وقام حفيده بنشر صورة تجمعه بجده على صفحته الشخصية في موقع تويتر، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

اللهم اغفر للجد الغالي #عدنان_خاشقجي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله في هذه الأيام المباركه والشهر الفضيل pic.twitter.com/kOhe6bKRIG — محمد خاشقجي (@25Khashoggi) June 6, 2017

ويعد خاشقجي من الشخصيات السعودية الرائدة في مجال الأعمال، وعرف بتجارته للسلاح وصفقاته ونشاطاته الكبيرة، وكان له دور مؤثر في الأحداث السياسية الإقليمية والدولية، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

ولد خاشقجي، في 25 يوليو/تموز 1935، في مدينة مكة المكرمة، وكان والده يعمل طبيباً للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

ووفقاً للصحيفة السعودية، فقد وجد خاشقجي نفسه مشدوداً بين المال والعلم عندما كان شاباً، فأدرك أن القليل من العلم يكفي، لكن ميزان التجارة أوسع.

فقام خاشقجي باستخدام الأموال التي أرسلها له والده للدراسة بشراء عربة نقل كبيرة، واتفق مع صديقه أن يعمل عليها، فكانت البداية التي حملته لسوق التجارة العالمي، وأدرك أن بلاده صحراوية تحتاج لهذا النوع من الناقلات، فكانت أول صفقة أجراها مع الشيخ محمد بن لادن، وأصبح وكيلاً للشركة.

#عدنان_خاشقجي

قارون العصر والأسطورة المالية وصاحب القصور الطائرة والمدن العائمة يرحل ويودع الدنيا بمرتب شهري وكرسي متحرك.

رحمه الله . pic.twitter.com/0rUMCK6tAS — سليمان الصقعبي (@sulimanalsaqaby) June 6, 2017

اشتهر خاشقجي أيضاً بتجارة السلاح، فبدأت قصته معها عندما انتهز فرصة احتياج الجيش السعودي في عام 1959م إلى نوع أكبر من السيارات، لنقل الجنود والمعدات، فوفّر لهم ذلك، وبعدها دخل في صيانة مطار الظهران بعد انسحاب الأميركيين، وتعرَّف يومها على الشركات الأميركية الكبيرة.

ذاع صيت خاشقجي خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عبر العديد من الصفقات التي أبرمها في تجارة السلاح العالمية وغيرها، وعلاقاته بكبار السياسيين في الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.

ومنحته هذه الفرصة وكالات السلاح والطائرات في المملكة والشرق الأوسط، فأصبح وكيلاً للشركات الأميركية الشهيرة.

ووفقاً للصحيفة السعودية، فقد أسّس خاشقجي شركات بلغت الستين، منها شركات في سويسرا، وأميركا، وغيرها من دول العالم، وطوّر علاقاته مع الزعماء والرؤساء.

«شاهد» عارضة أزياء أمريكية تكشف أسرار حياتها مع ملياردير سعودي شهير: كنت له زوجة المتعة رقم 11

وقبل وفاته بأسبوعين أعلنت عارضة أزياء أمريكية شهيرة أنها كانت في فترة من حياتها زوجة الملياردير السعودي، عدنان خاشقجي، المعروف بنشاطاته الاقتصادية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ومن بينها تجارة السلاح.

وقالت العارضة، جيل دود، التي كانت نجمة مجلات الموضة والأزياء في الثمانينيات، وتملك حاليا شركة “روكسي” الشهيرة للأزياء، لمواقع صحف أجنبية، إنها تعرفت على الملياردير السعودي في إحدى الحفلات في مونتي كارلو العام 1980.

وتابعت، إن الملياردير دعاها في اليوم التالي لعشاء على متن يخت يملكه، وعرض عليها الزواج على طريقته، موضحة أنها كانت آنذاك في سن العشرين عندما سحرها الثري عدنان خاشقجي الذي كان في 44 من عمره، بكرمه وسخائه، قبل أن يطلب الزواج منها.

وأضافت، أن خاشقجي ذكر لها أنه يمكنه الزواج من 3 نساء بشكل قانوني، و9 نساء للمتعة، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وزعمت أن الملياردير كان دوما محاطا بالنساء، وأنها كانت تعلم أن لديه زوجات سعوديات، وفي الوقت نفسه العديد من الزوجات الأجنبيات الصغيرات اللائي تزوجهن من أجل المتعة، وأنه كان لديه برنامج منظم للجميع، وكان يحرص على الترتيب دائمًا في لقاءاته مع زوجاته.

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