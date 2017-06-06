قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن علاقة قطر مع واشنطن لا تقاد عبر” المؤسسات الهامشية”.

وأضاف بن عبد الرحمن في لقاء خاص مع قناة “الجزيرة” القطرية، بعد قرار 8 دول مقاطعة الدوحة دبلوماسياً: إن “شراكة قطر والولايات المتحدة استراتيجية، ونختلف في بعض الأشياء لكن التعاون أقوى من نقاط الخلاف”.

وأكد آل ثاني على أنه “لن يكون هناك إجراءات تصعيدية من قطر تجاه الدول الشقيقة، ويجب حل الأمر من خلال الحوار، فهناك أسر كثيرة تأثرت ولن نشارك في مزيد من التأثير على الناس”.

كما أشار وزير خارجية قطر إلى أن “هناك تصعيد من إعلام دول يخوض في أعراض الناس لكننا لا نرد على ذلك ولن نرد عليه”.

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