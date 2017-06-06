استباقا لزيارة وزير الخارجية السعودي لبلاده، أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن هناك محاولات على ما يبدو لعزل قطر وإصابتها بشكل وجودي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من عزل قطر، في أول تصريح له حول الأزمة الجديدة بين الدوحة وعدد من الدول العربية على رأسها جارتها الكبرى السعودية.

وقال غابرييل إن هناك محاولات على ما يبدو لعزل قطر وإصابتها بشكل وجودي، مضيفا أن “إضفاء نهج ترامب (ترامبنة) في تعامل دول المنطقة مع بعضها أمر بالغ الخطورة في منطقة تهزها الأزمات بالفعل”، وقال إنه “قلق جدا بشأن التصعيد المأسوي للوضع وعواقبه على المنطقة برمتها”.

وانتقد غابريل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط وقال إن صفقات الأسلحة الهائلة التي أبرمها ترامب مع دول الخليج تزيد من خطر الدخول في دوامة تسلح مضيفا: “هذه سياسة خاطئة تماما”.

وأكد وزير الخارجية الألماني، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن بلاده تراهن على حل فتيل النزاعات بالمحادثات.

ومن المقرر أن يلتقي غابريل غدا الأربعاء نظيره السعودي عادل الجبير في برلين “وسنعلم بالتأكيد المزيد بشأن الدوافع وراء سلوك السعودية هذا المسلك بالغ الشدة”، وفقا لما نقلته الصحيفة.

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