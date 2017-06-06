استباقا لزيارة وزير الخارجية السعودي لبلاده، أكد وزير الخارجية الألماني أن هناك محاولات على ما يبدو لعزل وإصابتها بشكل وجودي.

 

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من عزل قطر، في أول تصريح له حول الأزمة الجديدة بين وعدد من الدول على رأسها جارتها الكبرى السعودية.

 

وقال غابرييل إن هناك محاولات على ما يبدو لعزل قطر وإصابتها بشكل وجودي، مضيفا أن “إضفاء نهج (ترامبنة) في تعامل دول مع بعضها أمر بالغ الخطورة في منطقة تهزها الأزمات بالفعل”، وقال إنه “قلق جدا بشأن التصعيد المأسوي للوضع وعواقبه على برمتها”.

 

وانتقد غابريل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقال إن صفقات الأسلحة الهائلة التي أبرمها ترامب مع دول تزيد من خطر الدخول في دوامة تسلح مضيفا: “هذه سياسة خاطئة تماما”.

 

وأكد وزير الخارجية الألماني، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن بلاده تراهن على حل فتيل النزاعات بالمحادثات.

 

ومن المقرر أن يلتقي غابريل غدا الأربعاء نظيره السعودي في “وسنعلم بالتأكيد المزيد بشأن الدوافع وراء سلوك السعودية هذا المسلك بالغ الشدة”، وفقا لما نقلته الصحيفة.

 

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