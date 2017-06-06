شن مدير عام منظمة التربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عبد العزيز التويجري، هجوماً على المسيئين من السعوديين للشعب القطري على خلفية الازمة الحالية، مؤكدا بأن من سهاجم القطريين “خسيس وفاقد للمرؤة”.

وقال “التويجري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الذي يستغل الأزمة الحالية في الخليج ليفرغ حقده وسوء خلقه على شعب قطر الشقيق ، كما رأينا في الكتابات والتغريدات المسيئة ، خسيس وفاقد للمرؤة”.

الذي يستغل الأزمة الحالية في الخليج ليفرغ حقده وسوء خلقه على شعب قطر الشقيق ، كما رأينا في الكتابات والتغريدات المسيئة ، خسيس وفاقد للمرؤة. — د.عبدالعزيز التويجري (@AOAltwaijri) June 6, 2017

وكان العديد من المغردين السعوديين قد استغلوا الازمة الحالية بين قطر والدول الخليجية التي قطعت العلاقات معها للإساءة لعموم الشعب القطري، من خلال بث مقاطع عبر موقع “سنابشات”، واستهزائهم بالقطريين أثناء خروجهم من المملكة بعد ان أمهلتهم السعودية 14 يوما لمغادرة البلاد.

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