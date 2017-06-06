وجه المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة “أصداء” المغربية، مولاي التهامي بهطاط، انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، مشيرا إلى ان في طريقها للتحول إلى دولة آل ، على حد وصفه.

 

وقال “بهطاط” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”مؤشرات كثيرة توحي بتحول الجزائر إلى مملكة دولة آل بوتفليقة قيد التأسيس اللهم أحفظ الجزائر وشعبها”.

 

يشار إلى أن الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتولى في البلاد منذ العام 1999، في حين تتردد أباء غير مؤكدة بأن شقيقه، ، هو من يدير البلاد حاليا في ظل عجز عن القيام بمهامه، حيث يتوقع بأن يكون خليفة “بوتفليقة”.

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