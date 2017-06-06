وجه المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة “أصداء” المغربية، مولاي التهامي بهطاط، انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، مشيرا إلى ان الجزائر في طريقها للتحول إلى دولة آل بوتفليقة، على حد وصفه.

وقال “بهطاط” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مؤشرات كثيرة توحي بتحول الجزائر إلى مملكة دولة آل بوتفليقة قيد التأسيس اللهم أحفظ الجزائر وشعبها”.

مؤشرات كثيرة توحي بتحول الجزائر إلى مملكة

دولة آل بوتفليقة قيد التأسيس

اللهم أحفظ الجزائر وشعبها — MY TOUHAMI BAHTAT (@MYBAHTAT) June 5, 2017

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتولى مقاليد الحكم في البلاد منذ العام 1999، في حين تتردد أباء غير مؤكدة بأن شقيقه، السعيد بوتفليقة، هو من يدير البلاد حاليا في ظل عجز الرئيس عن القيام بمهامه، حيث يتوقع بأن يكون خليفة “بوتفليقة”.

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