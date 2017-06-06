شن الكاتب الصحفي اليمني، وكبير محرري الشأن اليمني بقناة “الجزيرة”، أحمد الشلفي، هجوما عنيفا على الإمارات، مؤكدا بأنها التحقت بالتحالف العربي لاستكمال مؤامرتها في اليمن.

وقال “الشلفي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دفعت أبوظبي للحوثيين وصالح ٢ مليار دولار لإسقاط هادي والإصلاح وحلفائه عام ٢٠١٤م ثم أختبأت داخل عاصفة الحزم لاستكمال مشوار المؤامرة”.

دفعت أبوظبي للحوثيين وصالح ٢ مليار دولار لإسقاط هادي والإصلاح وحلفائه عام ٢٠١٤م ثم أختبأت داخل عاصفة الحزم لاستكمال مشوار المؤامرة. — Ahmed Alshalfi (@alshalfia) June 5, 2017

وأضافت متسائلا باستنكار: ” إذا كانت قطر تدعم الإخوان في اليمن فكيف يمكن أن تدعم الحوثيين في نفس الوقت وهم أعداء حلفائها الإخوان كما زعمت بيانات الدول الثلاث.. عجبي!!”.

إذا كانت قطر تدعم الإخوان في اليمن فكيف يمكن أن تدعم الحوثيين في نفس الوقت وهم أعداء حلفائها الإخوان كما زعمت بيانات الدول الثلاث.. عجبي!! — Ahmed Alshalfi (@alshalfia) June 5, 2017

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