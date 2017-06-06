شن الكاتب الصحفي اليمني، وكبير محرري الشأن اليمني بقناة “”، أحمد الشلفي، هجوما عنيفا على ، مؤكدا بأنها التحقت بالتحالف العربي لاستكمال مؤامرتها في .

 

وقال “الشلفي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” دفعت أبوظبي للحوثيين وصالح ٢ مليار دولار لإسقاط هادي والإصلاح وحلفائه عام ٢٠١٤م ثم أختبأت داخل عاصفة الحزم لاستكمال مشوار المؤامرة”.

 

وأضافت متسائلا باستنكار: ” إذا كانت تدعم في اليمن فكيف يمكن أن تدعم في نفس الوقت وهم أعداء حلفائها كما زعمت بيانات الدول الثلاث.. عجبي!!”.

 

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