علق الكاتب الصحفي المصري، ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن على الشروط التي تضعها المملكة العربية السعودية لعودة العلاقات مع قطر، مؤكدا بأنها تبدو وكأنها صادرة من تل أبيب.

وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن الإمارات والسعودية مجرد أدوات وظيفية في الأزمة الأخيرة”.

يبدو أن الإمارات والسعودية مجرد أدوات وظيفية في الأزمة الأخيرة — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مطالب وشروط السعودية من قطر لحل الأزمة كأنها صدرت من تل أبيب وعلى لسان ليبرمان”.

مطالب وشروط السعودية من قطر لحل الأزمة كأنها صدرت من تل أبيب وعلى لسان ليبرمان — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 6, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في باريس في رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

Also published on Medium.