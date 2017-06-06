علق الكاتب الصحفي المصري، ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن على الشروط التي تضعها المملكة لعودة العلاقات مع ، مؤكدا بأنها تبدو وكأنها صادرة من .

 

وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن والسعودية مجرد أدوات وظيفية في الأزمة الأخيرة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مطالب وشروط السعودية من قطر لحل الأزمة كأنها صدرت من تل أبيب وعلى لسان ”.

 

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في باريس في رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

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