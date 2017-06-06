شن الكاتب الصحفي الجزائري، فيصل عثمان هجوما عنيفا على كل من والإمارات، ناعتا إياها بالدول الجبانة، وذلك على إثر قطع علاقتهما مع وفتحهم علاقات مع ، وفق قوله.

 

وقال “عثمان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #قطع_العلاقات_مع_قطر يفتحون سفارات للصهاينة والفرس ثمّ يحاربون قطر لأن لها علاقات مع ، لو كان للجبن عشيرة لكان اسمها سعود أونهيان”.

 

وأضاف قائلا: ” #قطع_العلافات_مع_قطر ترقبوا فتح مكاتب لحزبي #الليكودو#إسرائيل_بيتنا في والرياض قبل عيد الفطر وضاحي خلفان والملك سلمان أوائل المنضمين”.

 

وتابع ساخرا من : ” اتهموا قطر بالتعاون مع إيران فقطعوا علاقاتهم معها وأبقوا عليها مع إيران، يا سيدي حرر جزرك المحتلة ثم قاطع قطر مش مشكلة! #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

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