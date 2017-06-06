شن الكاتب الصحفي الجزائري، فيصل عثمان هجوما عنيفا على كل من السعودية والإمارات، ناعتا إياها بالدول الجبانة، وذلك على إثر قطع علاقتهما مع قطر وفتحهم علاقات مع إسرائيل، وفق قوله.

وقال “عثمان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #قطع_العلاقات_مع_قطر يفتحون سفارات للصهاينة والفرس ثمّ يحاربون قطر لأن لها علاقات مع إيران، لو كان للجبن عشيرة لكان اسمها سعود أونهيان”.

#قطع_العلاقات_مع_قطر يفتحون سفارات للصهاينة والفرس ثمّ يحاربون قطر لأن لها علاقات مع إيران، لو كان للجبن عشيرة لكان اسمها سعود أونهيان — فيصل عثمان (@FaycalOthmane1) June 5, 2017

وأضاف قائلا: ” #قطع_العلافات_مع_قطر ترقبوا فتح مكاتب لحزبي #الليكودو#إسرائيل_بيتنا في أبو ظبي والرياض قبل عيد الفطر وضاحي خلفان والملك سلمان أوائل المنضمين”.

#قطع_العلافات_مع_قطر ترقبوا فتح مكاتب لحزبي #الليكودو#إسرائيل_بيتنا في أبو ظبي والرياض قبل عيد الفطر وضاحي خلفان والملك سلمان أوائل المنضمين — فيصل عثمان (@FaycalOthmane1) June 5, 2017

وتابع ساخرا من الإمارات: ” اتهموا قطر بالتعاون مع إيران فقطعوا علاقاتهم معها وأبقوا عليها مع إيران، يا سيدي حرر جزرك المحتلة ثم قاطع قطر مش مشكلة! #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

اتهموا قطر بالتعاون مع إيران فقطعوا علاقاتهم معها وأبقوا عليها مع إيران، يا سيدي حرر جزرك المحتلة ثم قاطع قطر مش مشكلة!#قطع_العلاقات_مع_قطر — فيصل عثمان (@FaycalOthmane1) June 5, 2017

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