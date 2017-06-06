“اشنع عقوبة في ليست الاغتصاب بل التعاطف مع ” هكذا عبر أحد الناشطين السعوديين ويدعى غانم الدوسري على قرار صدر من السلطات السعودية يسجن السعودي المتعاطف مع خمس سنوات ويغرمه ٣ ملايين ريال.. يا ألطاف !

القرار لاقى صدى واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي ولم يسانده غير اللجان الإلكترونية التابعة للإمارات والسعودية فقط فيما هاجمه الكثيرون وتندروا على السعودية التي بدأت تفقد توازنها. واعتبر الكثيرون بأن هذا القرار يعبر عن هزيمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر في سعيهم لاخضاع قطر وفرض الوصاية عليها.

 

ويذكر ان أيضا اتخذت القرار نفسه بتجريم أي إماراتي يتعاطف مع قطر في حين تعزز علاقاتها مع إسرائيل وتنضوي معها في حلف واحد.

ويوضح القرار ان مواطني الدولتين يناصرون قطر في حصارها ومقاطعتها.

وفي حين تنتشر بعض المنشورات التي تجرم وتدعو إلى علاقات حميمية مع إسرائيل لكتاب يتبعون السلطات السعودية والإماراتية يتم تجريم التعاطف مع دولة عربية مسلمة وجارة وتربط أواصر الدم والنسب بين شعوب الدول الثلاث.

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