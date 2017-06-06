“اشنع عقوبة في السعودية ليست الاغتصاب بل التعاطف مع قطر” هكذا عبر أحد الناشطين السعوديين ويدعى غانم الدوسري على قرار صدر من السلطات السعودية يسجن السعودي المتعاطف مع قطر خمس سنوات ويغرمه ٣ ملايين ريال.. يا ألطاف الله!

القرار لاقى صدى واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي ولم يسانده غير اللجان الإلكترونية التابعة للإمارات والسعودية فقط فيما هاجمه الكثيرون وتندروا على السعودية التي بدأت تفقد توازنها. واعتبر الكثيرون بأن هذا القرار يعبر عن هزيمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر في سعيهم لاخضاع قطر وفرض الوصاية عليها.

دليل ارتباك واضح وخوف من رأي الشعب .. #الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعة_قطر pic.twitter.com/DAyJFoi7mU — حمد الشامسي (@ALshamsi789) June 6, 2017

نحن المواطنون الموريتانيون مع قطر قلبا وقالبا وقد خرجت المظاهرات للتعبير عن ذلك وقرار الحكومة لايمثلنا مجرد موقف سياسي رخيص. — محمد حيدرة مياه (@meyah94) June 7, 2017

وصل بهم الحد الى تغريم و سجن من يتعاطف مع #قطر! أين كانت كل هذه الهمة و العضلات عندما قتلت اسرائيل اكثر من ١٤٠٠ فلسطيني في الحرب على #غزة؟ — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) June 7, 2017

#اردني_متضامن_مع_قطر اللهم إنا استودعناك قطر واميرها وشعبها والمقيمين فيها

أرضهاوسماءها

رجالهاونساءها

شبابها وبناتها

فاحفظها يارب العالمين — أردني متضامن مع قطر (@1aljordan) June 7, 2017

ويذكر ان الإمارات أيضا اتخذت القرار نفسه بتجريم أي إماراتي يتعاطف مع قطر في حين تعزز علاقاتها مع إسرائيل وتنضوي معها في حلف واحد.

#الامارات71|النائب العام يحذر:التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة تعُد جريمة يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 سنة وبغرامة 500 الف درهم pic.twitter.com/5tQuTHY6Fa — الإمارات71 (@UAE71news) June 7, 2017

ويوضح القرار ان مواطني الدولتين يناصرون قطر في حصارها ومقاطعتها.

وفي حين تنتشر بعض المنشورات التي تجرم حماس وتدعو إلى علاقات حميمية مع إسرائيل لكتاب يتبعون السلطات السعودية والإماراتية يتم تجريم التعاطف مع دولة عربية مسلمة وجارة وتربط أواصر الدم والنسب بين شعوب الدول الثلاث.

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