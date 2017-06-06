قالت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء، إن بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات علقت تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.

وأضافت المصادر لرويترز، أن البنوك، التي طلبت عدم نشر أسمائها، ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وقالت، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من بنوك في البلاد الإفصاح عن تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية وإن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.

من جهة أخرى، توقفت بعض البنوك السريلانكية عن شراء الريال القطري، اليوم الثلاثاء، قائلة إن نظيراتها في سنغافورة نصحتها بعدم قبول العملة القطرية، وذلك بعد يوم من قطع أكبر قوى عربية علاقاتها مع الدوحة.

وأبلغ متعاملون في أربعة بنوك محلية خاصة “رويترز”، أنهم توقفوا عن شراء الريال القطري.. وقال متعامل كبير في العملة في أحد هذه البنوك لـ”رويترز”: “البنوك في سنغافورة طلبت منا عدم شراء الريال القطري”.

وذكر متعامل من بنك حكومي أن المتعاملين ينتظرون توجيهات البنك المركزي بشأن الريال القطري.

وكان البنك يشتري الريال مقابل 39.09 روبية سريلانكية في السابق مقارنة مع 39.40 في إغلاق الاثنين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في تحرك منسق واتهموا الدوحة بدعم “الجماعات الإرهابية”.

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