في واقعة غريبة، استنكرت صحيفة مقربة ممولة من الإمارات عدم قطع المملكة الاردنية الهاشمية العلاقات مع قطر، مما ينذر بأن الإمارات تستخدم سيف الدعم المالي لتسلطه على رقاب الدولة الشريكة معها.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي الفلسطيني، عبد الباري عطوان، مستنكرة أنه “لم تحدد حكومة الأردن بعد موقفها من هذا الموضوع بالرغم من قربها الشديد من المحور نفسه ولم تسارع عمان لإتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قطر كما فعلت الدول الأربعة المقربة جدا منها”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مزعوم، بأن الحكومة الأردنية مضطرة للتفكير بالموضوع وتجري اتصالات مع كل الأطراف وتطالبها السعودية خلف الستارة بموقف مماثل لمحاصرة قطر سياسيا ودبلوماسيا تمهيدا لإخضاعها “لبند عقابي ضمن ميثاق الجامعة العربية”، على حد قولها.

وقالت الصحيفة أن الديوان الملكي الأردني يبجري مشاروات حول الأزمة مع قطر مع القصر الأميري في الكويت، موضحة ان الإتصالات تجري حاليا ايضا مع السعودية والبحرين.

يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني كان من المقرر ان يزور الكويت اليوم، الثلاثاء، إلا ان الزيارة تم إلغاؤها بعد الغعلان عن توجه امير الكويت الصباح جابر الصباح، للسعودية في محاولة للتوسط للوصول إلى حل للأزمة الحالية.

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