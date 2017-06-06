نشر موقع ” لي بوينت” الفرنسي الشهير، مقطع فيديو شرح فيه بموضوعية الأسباب الحقيقية للأزمة القطرية-الخليجية.

وأوضح الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن إيران تمثل نقطة خلاف بين الدول الخليجية، إلا أن ما أقلق خصوم قطر هو نجاحها في بناء شخصية مستقلة بذاتها، موضحا أنها لا تحتاج لمساعدات مالية من السعودية كمصر في تبعيتها.

وأكد الموقع بأن من أسباب الخلاف هو ان قطر نجحت في بناء علاقات ثنائية قوية مع قوى كبرى كبريطانيا وفرنسا وايضاً نجحت في انتزاع تنظيم بطولة كأس العالم، وفي شراء أسهم واستثمارات دولية كبيرة.

وأشار الموقع في الفيديو التحليلي، إلى ان شراء قطر أسهما واستثمارات في العالم وأيضاً فريق PSG لكرة القدم و مجموعة bein_sport ولديها إعلام عالمي كشبكة الجزيرة، هو أكثر ما يقلق خصومها الخليجيين.

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