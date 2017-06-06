نشر موقع ” لي بوينت” الفرنسي الشهير، مقطع فيديو شرح فيه بموضوعية الأسباب الحقيقية للأزمة القطرية-الخليجية.

 

وأوضح الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن تمثل نقطة خلاف بين ، إلا أن ما أقلق خصوم هو نجاحها في بناء شخصية مستقلة بذاتها، موضحا أنها لا تحتاج لمساعدات مالية من كمصر في تبعيتها.

 

وأكد الموقع بأن من أسباب الخلاف هو ان قطر نجحت في بناء علاقات ثنائية قوية مع قوى كبرى كبريطانيا وفرنسا وايضاً نجحت في انتزاع تنظيم بطولة ، وفي شراء أسهم واستثمارات دولية كبيرة.

 

وأشار الموقع في الفيديو التحليلي، إلى ان شراء قطر أسهما واستثمارات في وأيضاً فريق PSG لكرة القدم و مجموعة bein_sport  ولديها إعلام عالمي كشبكة ، هو أكثر ما يقلق خصومها الخليجيين.

Also published on Medium.