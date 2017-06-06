تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تسجيلا صوتيا للشاعر العماني ابو سعود المعشني، يحتوي على قصيدة هاجم فيها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد قطعهم للعلاقات مع قطر، متهما إياها بتفتيت الدول العربية وتحطيم آمال شعوبها.

وقال “المعشني” في القصيدة التي رصدتها وطن” لحكام هذه الدول خاصا دولة الإمارات:

عز الله ما قصرت يا اخو نورة..وديار زايد كلها مشكورة.

حطمتوا لآمال العرب وأحلامها..لعيون من غفا بكم بالصورة.

خلى المشاكل بينكم مستعرة..ثم راح لإسرائيل هالمسعورة.

وانتم على إخوانكم شنيتوا..حرب الذليل اللي يده مبتورة.

خضتوا غمار المعركة في مأرب..واليوم خليتوا قطر مذعورة.

وبكرة علينا ننتظر ونشاهد..مين يا ترى منا يأتي دوره.

هل ما دريتوا هالدول عربية..أم أنكم فعلا نويتوا البورة.

ترامب يضربكم بعرض الحائط..ويلعب بكم لعب الفتى بالكورة.

أفعالكم أبعد من استيعابي..ودماعكم يا للخزي مهدورة.

إخواننا أبن العروبة تعدم..وأذنابكم من خلفكم مجرورة.

الله يذل اللي يخون الأمة..ويرد كيد المعتدي بنحوره

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