استنكر المؤرخ الفلسطيني الكبير، البروفيسور بشير نافع التأثير الغير مسبوق للإمارات على المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأن هذا الامر سيجر السعودية إلى الهاوية.

وقال “نافع” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بغض النظر عن الخلاف مع قطر، هذا التأثير الإماراتي غير المسبوق على الرياض، سيدفع السعودية إلى الهاوية”.

بغض النظر عن الخلاف مع قطر، هذا التأثير الإماراتي غير المسبوق على الرياض، سيدفع السعودية إلى الهاوية. — Basheer Nafiبشيرنافع (@BasheerNafi) June 5, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” بعد قرار السعودية والبحرين قطع العلاقات مع قطر، معجزة فقط ستنقذ مجلس التعاون من الانهيار!”.

بعد قرار السعودية والبحرين قطع العلاقات مع قطر، معجزة فقط ستنقذ مجلس التعاون من الانهيار! — Basheer Nafiبشيرنافع (@BasheerNafi) June 5, 2017

وكانت أنباء قد تحدثت بأن هناك تقارير مؤكدة تحدثت عن احتمالية انسحاب قطر وسلطنة عمان من مجلس التعاون الخليجي، وهو الامر الذي يعني انفراط العقد الخليجي وتحلله.

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