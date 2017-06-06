استنكر المؤرخ الفلسطيني الكبير، البروفيسور بشير نافع التأثير الغير مسبوق للإمارات على المملكة العربية ، مؤكدا بأن هذا الامر سيجر إلى .

 

وقال “نافع” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بغض النظر عن الخلاف مع ، هذا التأثير الإماراتي غير المسبوق على ، سيدفع السعودية إلى الهاوية”.

 

واضاف في تغريدة أخرى: ” بعد قرار السعودية والبحرين ، معجزة فقط ستنقذ من الانهيار!”.

 

وكانت أنباء قد تحدثت بأن هناك تقارير مؤكدة تحدثت عن احتمالية انسحاب قطر وسلطنة عمان من مجلس التعاون الخليجي، وهو الامر الذي يعني انفراط العقد الخليجي وتحلله.

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