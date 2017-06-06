أعلن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن على السلطات القطرية أن تضع “خريطة طريق” وتضمن تنفيذها لحل الأزمة الراهنة بين الدوحة ودول خليجية.

وقال «قرقاش»، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم الإثنين: “هل بالإمكان أن يغير الشقيق سلوكه؟ أن يكون حافظا للعهد والمواثيق، حريصا علي الإخوة والجيرة، شريكا في العسر واليسر؟ هذا هو بكل بساطة إطار الحل”.

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: “بعد تجارب الشقيقة السابقة لا بد من إطار مستقبلي يعزز أمن واستقرار المنطقة، لا بد من إعادة بناء الثقة بعد نكث العهود، لا بد من خريطة طريق مضمونة”

وأمس الإثنين، قال الشيخ «سلطان سعود القاسمي»، أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالإمارات والمقرب من دوائر الحكم، في تغريدات على حسابه بـ«تويتر»: «من المرجح أن يكون أول استجابة من دولة قطر (على قرارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات) هو إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية بالكامل، وهو ما قد يحدث في شهور إن لم يكن أسابيع».

وأضاف أن «هناك سابقة على ذلك، ففي عام 2014، أغلقت قطر الجزيرة مباشر مصر، من أجل حل أزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي (ما عرفت بأزمة سحب السفراء)».

وأشار إلى أن «من بين ضحايا هذا التصعيد عزمي بشارة وشبكة تلفزيون العربي، وسيطلب منه مغادرة قطر وإغلاق القناة».

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، فجر الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة، تبعتها في ذلك كل من الحكومة اليمنية الشرعية، وحكومة «الوفاق الوطني الليبية» (المعترف بها دوليا)، وجزر المالديف.

وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، وقالت إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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