أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إلغاء تصاريح ورخصة «الخطوط القطرية» بالعمل في البلاد، وإغلاق مكاتبها في مدن المملكة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي على موقعها إنه استنادا إلى القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر في 5 يونيو/حزيران 2017، والقاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها، فإن الهيئة قررت إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية، أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

يأتي ذلك على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر أمس الاثنين، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، والمالديف، وموريشيوس.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» أن بلاده ترفض رفضا باتا أي محاولة لفرض وصاية عليها، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام كبرى حول مستقبل «مجلس دول التعاون الخليجي».

وأعربت الخارجية القطرية عن أسفها من أن الدول الخليجية الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها.

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