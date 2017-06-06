اعلن لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً، المحلل الرياضي ، ترك العمل في شبكة قنوات “”، في أعقاب قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدّوحة.

 

وكتب “التمياط” على حسابه بتويتر: “بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل الطيبين متمنيا لهم التوفيق”.

وأعلن المعلّق الإماراتي بقنوات “بي ان سبورتس”، علي سعيد الكعبي، ترك العمل فيها، تنفيذا لقرار بلاد .

 

وكتب على تويتر: “أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عزوجل أن تكون” أزمة الاشقاء “سحابة صيف عابرة وتنقشع”.

 

كان نادي الأهلي السعودي أعلن فسخ عقد الرعاية الذي أبرمه مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك “اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة” حسب بيان النادي.

 

واعلن نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام (ميدو) استقالته من العمل كمحلل مع الشبكة.

 

وأعلنت كل من والإمارات والبحرين، بالإضافة الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

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