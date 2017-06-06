اعلن لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً، المحلل الرياضي نواف التمياط، ترك العمل في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، في أعقاب قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدّوحة.

وكتب “التمياط” على حسابه بتويتر: “بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق”.

بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق . — نواف التمياط (@altemyat) ٦ يونيو، ٢٠١٧

وأعلن المعلّق الإماراتي بقنوات “بي ان سبورتس”، علي سعيد الكعبي، ترك العمل فيها، تنفيذا لقرار بلاد قطع العلاقات مع قطر .

وكتب على تويتر: “أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عزوجل أن تكون” أزمة الاشقاء “سحابة صيف عابرة وتنقشع”.

تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عزوجل أن تكون” أزمة الاشقاء “سحابة صيف عابرة وتنقشع . — علي سعيد الكعبي ☆ (@AlkaabiAs) ٦ يونيو، ٢٠١٧

كان نادي الأهلي السعودي أعلن فسخ عقد الرعاية الذي أبرمه مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك “اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة” حسب بيان النادي.

واعلن نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام (ميدو) استقالته من العمل كمحلل مع الشبكة.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

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