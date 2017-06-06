استكمالا لسرده السابق حول أحقاد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على قطر، كشف الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي، أن ما حدث في الاندلس سابقا يوشك أن يحدث الآن، مؤكد على أن الإمارات نجحت في جر المنطقة إلى فتنة ستؤدي حتما إلى إنحسار الوطن العربي.

وقال “الكبيسي” في مجموعة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وأخيراً نجحت الدولة النفطية في جر المنطقة إلى فتنة ستجرها إلى مرحلة جديدة من مراحل انحسار الوطن العربي..فالمنطقة ستتحول إلى شرذمة تسهل على أعداء الأمة التغلب عليها..وما الأندلس عنا ببعيد..فلابد من أخذ العبر من سقوط الأندلس وانتهاء الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية”.

2-على أعداء الأمة التغلب عليها..وما الأندلس عنا ببعيد..فلابد من أخذ العبر من سقوط الأندلس وانتهاء الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

وأكد “الكبيسي” بضرورة أخذ العبرة مما حدث في الاندلس سابقا قائلا: ” فقد كانت بلاد الأندلس قوية ومتماسكة ومع أن النصارى استطاعوا تشكيل قوى في الشمال حظيت بدعم أوروبي ومباركة بابوية صليبية إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل الكثير لشدة قوة المسلمين وانضوائهم تحت قيادة واحدة..لكن إقدام “شنجول” على طلب الخلافة لنفسه (بعد زوال الخلافة الأموية) قد أشعل نيران الاضطرابات والفوضى فاستغل الأمراء الطامعين هذا الوضع الطارئ”.

5-إقدام "شنجول" على طلب الخلافة لنفسه (بعد زوال الخلافة الأموية) قد أشعل نيران الاضطرابات والفوضى فاستغل الأمراء الطامعين هذا الوضع الطارئ — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

وأضاف : ” فأعلن كل واحد منهم استقلاله..فاستغل النصارى الفرصة وبدئوا يتوسعون في الأراضي الإسلامية ولم يستطع الأمراء الجدد سوى تقديم الجزية ومحاولة إرضاءهم..وفي الأخير سقطت كل دولة لوحدها بفعل الخذلان والخيانات والنزاعات من طرف أمراء المسلمين حتى انتهت بلاد الأندلس وخلفت نتائج وتداعيات على الغرب الإسلامي وعلى الأمة الإسلامية ككل..إن سردي لقصة الأندلس هو لأخذ العبر من التاريخ ودروسه ولنقف على قضايانا ومسائل هذا اليوم”.

8-على الغرب الإسلامي وعلى الأمة الإسلامية ككل..إن سردي لقصة الأندلس هو لأخذ العبر من التاريخ ودروسه ولنقف على قضايانا ومسائل هذا اليوم — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

واعتبر “الكبيسي” أن ما يحد الآن هو ما حدث سابقا: ” ما يحدث الآن ما هو إلا تكرار لما حدث في السابق والمشكلة الكبيرة إنشغال علماء الأمة الإسلامية عن دورهم الدعوي والإصلاحي إلى المسائل الخلافية ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر بل إن كثيرًا منهم قد مدحوا الحكام وأثنوا عليهم وتغاضوا عن عيوبهم وشاركوا في المنكرات ولقد صدق ابن حزم عندما وصفهم بقوله “ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الضأن”.

11-وتغاضوا عن عيوبهم وشاركوا في المنكرات ولقد صدق ابن حزم عندما وصفهم بقوله "ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الضأن على — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

وأكد “الكبيسي” ان ما تعرضت له قطر لا يعرضها للخطر قائلا: ” لا يوجد خوف من الناحية العسكرية على قطر فأردوغان قال بالحرف الواحد قطر هي تركيا الثانية وسنسحق أي دولة تهددها وتهدد أميرها”، مضيفا أن ” إيران أيضاً جاهزة وكما قامت في 1996 بتحريك جيشها وأساطيلها البحرية لتكون قريبة من المياه الإقليمية لقطر بهدف حمايتها من الهجوم المسلح الذي كان متوقعاً إثر المحاولة الإنقلابية على سمو الأمير الوالد فيجمعنا معها إتفاقية الحماية المشتركة”.

15-الذي كان متوقعاً إثر المحاولة الإنقلابية على سمو الأمير الوالد فيجمعنا معها إتفاقية الحماية المشتركة..أما القاعدة الأمريكية فلا — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أوضح “الكبيسي”:” من الناحية الاقتصادية فلن يكون هناك أثراً كبيراً على قطر..فمعظم تجارتها تأتي عن طريق البحر والحمد لله ميناء حمد البحري عنده القدرة على استيعاب أي حجم من البضائع ولكن أكثر الأثر سيكون على الصناعة السعودية والمنتجات الغذائية المتمثلة بالخضروات والفواكه والدواجن حيث سيصعب على التاجر والمنتج السعودي تصريف سلعهم”، مضيف أن “الإمارات ستتأثر أكثر من السعودية حيث ستتوجه السلع إلى ميناء حمد تاركة المنشآت البحرية يأكلها الصدأ وسيصبح تجارهم في خسارة أكيدة”.

19-السعودية حيث ستتوجه السلع إلى ميناء حمد تاركة المنشآت البحرية يأكلها الصدأ وسيصبح تجارهم في خسارة أكيدة .. وغداً نواصل هذه القراءة — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 5, 2017

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