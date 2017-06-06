قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر

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