قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة والغاء تراخيص مكتب قناة في المملكة.

 

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر.

 

وكانت كل من والبحرين والإمارات أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر

 

 

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