أكد الأكاديمي والإعلامي اللبناني، أحمد ياسين، أن سلطنة عمان ستكون “كبش المحرقة التالي”، بعد قطر، مؤكدا بأن الجشع والتهور السعودي الإماراتي لا حدود له.

وقال “ياسين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كبشة المحرقة التالي هي #سلطنة_عمان بعد ان ينتهي فعليا دور #قطر في المنطقة الجشع والتهور #السعودي #الاماراتي لا حدود له”.

كبشة المحرقة التالي هي #سلطنة_عمان بعد ان ينتهي فعليا دور #قطر في المنطقة الجشع والتهور #السعودي #الاماراتي لا حدود له — أحمد ياسين (@ahmedyassine30) June 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” استمرار #السعودية بسياساتها سيعرض سلطنة #عمان والكويت لنفس مصير #قطر عاجلاً ما سيهدد أمن الخليج واقتصاده وهو ما لا يريده أحد في الوقت الراهن”.

استمرار #السعودية بسياساتها سيعرض سلطنة #عمان والكويت لنفس مصير #قطر عاجلاً ما سيهدد أمن الخليج واقتصاده وهو ما لا يريده أحد في الوقت الراهن — أحمد ياسين (@ahmedyassine30) June 5, 2017

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر وإغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية، في وقت اعتبرت قطر هذه الإجراءات لرفضها الوصاية عليها، مؤكدة بان عهد الوصاية قد انتهى.

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