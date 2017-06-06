أكد الأكاديمي والإعلامي اللبناني، أحمد ياسين،  أن ستكون “كبش المحرقة التالي”، بعد ، مؤكدا بأن الجشع والتهور السعودي الإماراتي لا حدود له.

 

وقال “ياسين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” كبشة المحرقة التالي هي #سلطنة_عمان بعد ان ينتهي فعليا دور #قطر في الجشع والتهور #السعودي #الاماراتي لا حدود له”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” استمرار # بسياساتها سيعرض سلطنة #عمان والكويت لنفس مصير #قطر عاجلاً ما سيهدد أمن واقتصاده وهو ما لا يريده أحد في الوقت الراهن”.

 

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنوا وإغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية، في وقت اعتبرت قطر هذه الإجراءات لرفضها الوصاية عليها، مؤكدة بان عهد الوصاية قد انتهى.

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