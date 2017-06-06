يبدو أن مستوى الإنحطاط الإخلاقي لبعض وسائل الاعلام المصرية الموالية للنظام، يواصل انحداره يوماً بعد يوم، مُظهريْن حقداً دفيناً غير مسبوق على دولة قطر، حتّى لو تعلّق الأمر بصورة للأمير تميم بن حمد آل ثاني!.
فقد شنت تلك الوسائل هجوماً بألفاظٍ “سوقية” على الأمير الذي استقبل مساء الإثنين مجموعة من الدّعاة والعلماء، كان من بينهم رئيس هيئة علماء المسلمين العلامة يوسف القرضاوي، خلال مأدبة إفطار بقصر الوجبة.
وكان لافتاً أن أكثر صورة استفزت الإعلام السيساوي، وعلى رأسه صحيفة “اليوم السابع”، تلك الصورة التي ظهر فيها الأمير تميم وهو يقبّل رأس الشيخ القرضاوي لدى استقباله في القصر.
في المقابل، علّق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، على هجوم “اليوم السابع” على أمير قطر بسبب تقبيله رأس العلامة القرضاوي، بتوجيه سلسلة تعليقاتٍ نارية، كان من أبرزها ما رصدته وطن كما يظهر أدناه…
ويبدو أن سبب الحقد الذي ظهر على”إعلام العار” المصري هو تزامن اللقاء بين أمير قطر والعلامة القرضاوي مع إعلان كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
«شاهد» مُقبّلاً رأسه .. أمير قطر يقيم مأدبة إفطار لعدد من العلماء والدّعاة بينهم “القرضاوي”
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2 تعليقات علي “أمير قطر يُقبّل رأس القرضاوي .. الصّورة التي رفعت ضغط “إعلام العار” المصريّ وأفقدته صوابه!”
من تواضع لله رفعه الله. الصورة اعجبتني بحيث دعوت للإثنين ربما لاإرادياً!! سبحان الله, أنا لم أكن من أتباع او مؤيدي او معجبي القرضاوي بل كنت على خلاف في قضايا معه, ولكن لأنه مضطهد الان ويحارب بدون سبب فقط لكونه عالم وشيخ إني ارى انه من الواجب التعاطف معه والدفاع عنه لأن اعداء الاسلام من منطلق محاربة الدين يحاربونه, لذا فلنضع خلافاتنا جانباً. الشئ الثاني, ربما هذه هي المرة الاولى في هذا الزمن أدعو لحاكم عربي وادعوا الله ان ينصره ويرضى عنه!! أعجبني جداً قيام الشيخ تميم بتقبيل رأس القرضاوي تواضعاً منه لله كون الشيخ القرضاوي عالم جليل. متى نرى حكامنا يمثلون شعوبنا ويبجلون الدين ويرفعون من شأنه؟ الآن كل الشرفاء مسلمين وغير مسلمين يناصرون حكام قطر ويلعنون حكام بقية الدول الاربعة المجرمين في هذا الشهر الكريم. قطر هذه الدولة الصغيرة في الحجم وسكاناً هي اكبر من مصر والسعودية والامارات باضعاف اضعاف ولها تاثير اكبر منهما اضعاف اضعاف بل لا وزن لمصر والسعودية وامارات العهر والخيانة!! قطر هي الدولة! أللهم ياربي انصر من نصر دينك وارضى عنه وارضه في الدنيا والبرزخ والآخرة آمين. وياربي إلعن وانزل غضبك على كل من يحارب الاسلام والمسلمين كائناً من يكون آمين.
…فمن معه العلماء الربانيون..كمن معه الانبياء والمرسلون.اليس العلماء ورثة الانبياء……بشروا الشعب القطري ان الله رب الارباب سيحفظهم ويحافظ عليهم وسينصهرهم على المتصهينين الأعراب أنجس النجاسات