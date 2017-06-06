استنكر الأكاديمي الكويتي والمدرس بجامعة الكويت، الدكتور فهد الشمري، تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير التي طالب فيها قطر بقطع علاقتها من منظمات إرهابية “الإخوان وحماس”، مؤكدا بأن المملكة العربية السعودية أضاعت البوصلة.

وقال “الشمري” في تعليقه على ما ذكره المحامي الكويتي، الدكتور محمد مساعد الدوسري على تصريحات “الجبير” حول اتضاح الرؤية بأن سبب قطع العلاقات مع قطر هو “الإخوان وحماس” قائلا:” للأسف لأول مرة أشوف بوصلة السعودية ضايعة .. الله يصلح الأمور”.

للأسف لأول مرة أشوف بوصلة السعودية ضايعة .. الله يصلح الأمور — د.فهد الشمري (@DrFahadShammary) June 6, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في باريس في رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

Also published on Medium.