استنكر الأكاديمي الكويتي والمدرس بجامعة ، الدكتور فهد الشمري، تصريحات وزير الخارجية السعودي، التي طالب فيها بقطع علاقتها من منظمات إرهابية “ وحماس”، مؤكدا بأن المملكة أضاعت البوصلة.

 

وقال “الشمري” في تعليقه على ما ذكره المحامي الكويتي، الدكتور محمد مساعد الدوسري على تصريحات “الجبير” حول اتضاح الرؤية بأن سبب قطع العلاقات مع قطر هو “الإخوان وحماس” قائلا:” للأسف لأول مرة أشوف بوصلة السعودية ضايعة .. يصلح الأمور”.

 

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في في رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

 

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