أقام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة إفطار مساء الإثنين لعدد من الدعاة وعلماء الدين بقصر الوجبة.

وكان من بين الحضور رئيس هيئة علماء المسلمين العلامة يوسف القرضاوي.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه تم تأجيل خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإعطاء فرصة لجهود أمير الكويت.

وكان أمير الكويت أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر أعرب خلاله عن تمنيه عليه العمل على احتواء التوتر في العلاقات بين الأشقاء، وإتاحة الفرصة للجهود الهادفة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لموقف أمير دولة الكويت وحكمته وحرصه على تعزيز الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مراسل الجزيرة إن خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار ملك السعودية زار الكويت مساء الاثنين لمدة ساعات، وأوضح أن المسؤول السعودي كان يحمل مبادرة لم تكشف تفاصيلها.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.

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