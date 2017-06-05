كشف المغرد السعودي الشهير “”, عن حالة احباط كبيرة تسود كلاً من ولي ولي العهد السعودي , وولي عهد أبو ظبي , بعد قرار مع .

 

وقال مجتهد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “”, إن كلاً من ابن سلمان وابن زايد وجها توبيخا شديدا للاستخبارات على معلوماتها الخاطئة لأنها قدرت تضررا هائلا لقطر والآن تبين أن قطر احتاطت بشكل كامل.

وأضاف مجتهد معلقا على قرار والامارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر قائلاً ” بعد إقفال الأجواء أمام الطيران القطري والقادم من قطر الأجواء مفتوحة أمام الطيران الإيراني والخطوط الأخرى القادمة من إيران “.

وهاجم مجتهد ابن سلمان قائلاً “فقرات القرار التي لم يفكر بها الأحمق ما يتعلق بالمواطنين.. عدد حالات الزواج بين قطر والسعودية تزيد عن 50 الف فهل سيجبرون على الانفصال؟ “.

 

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