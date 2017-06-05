كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”, عن حالة احباط كبيرة تسود كلاً من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال مجتهد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, إن كلاً من ابن سلمان وابن زايد وجها توبيخا شديدا للاستخبارات على معلوماتها الخاطئة لأنها قدرت تضررا هائلا لقطر والآن تبين أن قطر احتاطت بشكل كامل.

ابن سلمان وابن زايد يوجهون توبيخا شديدا للاستخبارات على معلوماتها الخاطئة لأنها قدرت تضررا هائلا لقطر

والآن تبين أن قطر احتاطت بشكل كامل — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وأضاف مجتهد معلقا على قرار السعودية والامارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر قائلاً ” بعد إقفال الأجواء أمام الطيران القطري والقادم من قطر الأجواء مفتوحة أمام الطيران الإيراني والخطوط الأخرى القادمة من إيران “.

معلومة

بعد إقفال الأجواء أمام الطيران القطري والقادم من قطر

الأجواء مفتوحة أمام الطيران الإيراني والخطوط الأخرى القادمة من إيران — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وهاجم مجتهد ابن سلمان قائلاً “فقرات القرار التي لم يفكر بها الأحمق ما يتعلق بالمواطنين.. عدد حالات الزواج بين قطر والسعودية تزيد عن 50 الف فهل سيجبرون على الانفصال؟ “.

فقرات القرار التي لم يفكر بها الأحمق ما يتعلق بالمواطنين

عدد حالات الزواج بين قطر والسعودية تزيد عن 50 الف فهل سيجبرون على الانفصال؟ — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

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