كشف الكاتب اليمني منير المحجري عن أبعاد الخطة الإماراتية في اليمن وكيف ستستغل أزمة التصعيد مع دولة قطر وقطع العلاقات معها، في تصدير نجل المخلوع أحمد علي صالح كمنقذ للسعودية لليمن.

وقال “المحجري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 1- #اليمن بعد انتكاسة العلاقات الخليجية . ستندفع أبواق #الامارات والقومجيين لإستثمار علاقة #الإصلاح بـ #قطر لإثارة #المملكة عليه .”

وأضاف في تغريدة أخرى: ” 2- املاً بعزله ومواجهته رسمياً من قبل التحالف ولأن الامور مبيته لن تشفع #للاصلاح أي بيانات أو تصريحات “.

2- املاً بعزله ومواجهته رسمياً من قبل التحالف ولأن الامور مبيته لن تشفع #للاصلاح أي بيانات أو تصريحات . — منير المحجري (@MAlmahgry) June 5, 2017

وتابع قائلا: ” 3- لذا يتوقع خلال الساعات القادمة مزيداً من إستفزازات من قبل التحالف وخصوصاً الإمارات لخلق مبررات لإبعاده عن واجهة الأحداث واستهدافه مباشرة”.

3- لذا يتوقع خلال الساعات القادمة مزيداً من إستفزازات من قبل التحالف وخصوصاً الإمارات لخلق مبررات لإبعاده عن واجهة الأحداث واستهدافه مباشرة — منير المحجري (@MAlmahgry) June 5, 2017

وأردف قائلا: ” 4- ولأن الجميع محلياً واقليمياً وخصوصاً #المملكة يدركون أهمية وجود #الإصلاح في مواجهة الانقلاب بحكم ثقله على الأرض وتواجده في الجبهات ومصداقيته في إنهاء الانقلاب وهو ما تعرفه المملكة فإن إستهدافه بدون وجدود بديل سيضر بالمملكة وجهودها وأهدافها المعلنة من عاصفة الحزم .”.

4- ولأن الجميع محلياً واقليمياً وخصوصاً #المملكة يدركون أهمية وجود #الإصلاح في مواجهة الإنقلاب بحكم ثقله على الأرض وتواجده في الجبهات . — منير المحجري (@MAlmahgry) June 5, 2017

وشدد على انه ” هنا ستكون #الامارات جاهزة ب #أحمد_علي كبديل يتم تسويقه لإنقاذ اليمن وازاحة الانقلابيين وبالتالي إيصال المملكة لقناعة عن ضرورة عودته لإنقاذها من ورطتها باليمن مبروك للقومجيين والمرجفين الذين ساعدوا في ايصال الامور لهذه النقطة واصبح #احمد_علي بجهودهم منقذاً”.

7- لإنقاذها من ورطتها باليمن مبروك للقومجيين والمرجفين الذين ساعدوا في ايصال الامور لهذه النقطة واصبح #احمد_علي بجهودهم منقذاً !!! — منير المحجري (@MAlmahgry) June 5, 2017

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