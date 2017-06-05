علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، مؤكدة أن الأمر جاء ” استجابة لرغبة بلطجي الخليج وفراش الكيان الصهيوني محمد بن زايد”.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: إن”معظم الاطراف التي قطعت العلاقات لا قيمة لها في الحقيقة”، مشيرة إلى أن “آل سعود : سلمان مصاب بالزهايمر وهو مستبعد من عملية القرار السياسي والغلام محمد بن سلمان يحركه الغلام محمد بن زايد”.

وأضافت أن “عبد ربه منصور هادي رئيس بلا دولة تلقى الأمر بقطع العلاقات ولا يملك من أمر نفسه شيئاً”، موضحة أن “صعلوك الانقلاب في مصر وهذا وعصابته تبع الرز وهم تحت قدم الغلام محمد بن زايد ولا يقدمون ولا يؤخرون”.

وأكدت “عرابي” بأن “الخطوة كلها هي إيذان بتفسخ مجلس التعاون الخليجي”.

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