علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، ، على قطع كل من والإمارات والبحرين، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، مؤكدة أن الأمر جاء ” استجابة لرغبة بلطجي وفراش الكيان الصهيوني ”.

 

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: إن”معظم الاطراف التي قطعت العلاقات لا قيمة لها في الحقيقة”، مشيرة إلى أن “آل سعود : سلمان مصاب بالزهايمر وهو مستبعد من عملية القرار السياسي والغلام يحركه الغلام محمد بن زايد”.

 

وأضافت أن “عبد ربه منصور هادي رئيس بلا دولة تلقى الأمر بقطع العلاقات ولا يملك من أمر نفسه شيئاً”، موضحة أن “صعلوك الانقلاب في وهذا وعصابته تبع الرز وهم تحت قدم الغلام محمد بن زايد ولا يقدمون ولا يؤخرون”.

 

وأكدت “عرابي” بأن “الخطوة كلها هي إيذان بتفسخ ”.

 

 

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