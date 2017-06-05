افصح الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح،عن اسهام بلاده في كشف ماوصفها بمؤامرة للانقلاب على أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، كاشفا بأن الانقلاب تزعمه قطريين مدعومين من السعودية.

وجاء ذلك خلال مقابلة لصالح مع قناة “اليمن اليوم” التلفزيونية، حيث أوضح قائلاً: “أسهمت اليمن في كشف المؤامرة التي كانت تحاك ضد النظام القطري بقيادة حمد بن خليفة آل ثاني من قبل عناصر قطرية كانت تريد الإنقلاب على الأمير، ويُقال إنها مدعومة سعوديا”.

واضاف صالح إن “الخلاف السعودي القطري يعود إلى تراكمات سابقة، رغم أنهم جميعا يتبنون المذهب الوهابي”.

وأشاد صالح بموقف السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز، عندما أرسل طائرة لإسعافه عقب محاولة اغتياله.

Also published on Medium.