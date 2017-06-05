افصح الرئيس اليمني المخلوع، ،عن اسهام بلاده في كشف ماوصفها بمؤامرة للانقلاب على السابق حمد بن خليفة آل ثاني، كاشفا بأن الانقلاب تزعمه قطريين مدعومين من .

 

وجاء ذلك خلال مقابلة لصالح مع قناة “ اليوم” التلفزيونية، حيث أوضح قائلاً: “أسهمت في كشف المؤامرة التي كانت تحاك ضد النظام القطري بقيادة حمد بن خليفة آل ثاني من قبل عناصر قطرية كانت تريد الإنقلاب على الأمير، ويُقال إنها مدعومة سعوديا”.
واضاف صالح إن “الخلاف السعودي القطري يعود إلى تراكمات سابقة، رغم أنهم جميعا يتبنون ”.

 

وأشاد صالح بموقف السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز، عندما أرسل طائرة لإسعافه عقب محاولة اغتياله.

 

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