على إثر الاتهامات المزعومة الموجهة لقطر بأنها تدعم الحوثيين في اليمن، وعلى الرغم من مشاركتها في التحالف العربي وتعرض كثير من جنودها للإستشهاد والإصابة، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للجنرال السعودي المقرب من صناع القرار أنور عشقي، يؤكد فيه دعم الإمارات للحوثيين.

وقال “عشقي” أثناء استضافته على قناة “روسيا اليوم”، أنه لا يخفي سرا بأن يقول بأن الحوثيين وعدوا الامريكان بمواجهة الإرهاب إلا انهمك خذلوهم وتوجهوا إلى صنعاء واحتلوها.

وأضاف قائلا: “أيضا خذلوا دولة من دول مجلس التعاون (الإمارات) بعدما تعهدوا بضرب فئة معينة في اليمن (حزب الإصلاح) ولم يقوموا بذلك وأخذوا الاموال الطائلة وهربوا”.

معلومة يجهلها كثيرون👇

أنور عشقي : الإمارات مولت الحوثيين وأعطتهم أموالا ضخمة لضرب "حزب الإصلاح"

لكنهم أخذوا الأموال منها وسحبوا عليها pic.twitter.com/bw9uDw0FGV — نحو الحرية (@hureyaksa) June 5, 2017

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