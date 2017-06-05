على إثر الاتهامات المزعومة الموجهة لقطر بأنها تدعم الحوثيين في ، وعلى الرغم من مشاركتها في وتعرض كثير من جنودها للإستشهاد والإصابة، تداول ناشطون عبر موقع “” مقطع فيديو للجنرال السعودي المقرب من صناع القرار ، يؤكد فيه دعم للحوثيين.

 

وقال “عشقي” أثناء استضافته على قناة “روسيا اليوم”، أنه لا يخفي سرا بأن يقول بأن الحوثيين وعدوا الامريكان بمواجهة إلا انهمك خذلوهم وتوجهوا إلى واحتلوها.

 

وأضاف قائلا: “أيضا خذلوا دولة من دول (الإمارات) بعدما تعهدوا بضرب فئة معينة في اليمن () ولم يقوموا بذلك وأخذوا الاموال الطائلة وهربوا”.

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