على الرغم من أن قطع العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر يدخل في مضمار العلاقات السياسية فقط، خاصة وان الشعوب الخليجية تربطهم علاقات أخوة ونسب بعيدا عن الحكام، إلا أن السعودية لم ترد لذلك أن يستمر، حيث عملت على تفسيخ جميع الروابط بين الشعوب، ومنها الرياضية.

ومن هذا المنطلق أعلن النادي الاهلي السعودي، عن فسخ تعاقده مع الخطوط القطرية، التي قامت برعايته بمبلغ 75 مليون ريال، حيث لم تستطع أي مؤسسة سعودية أن تقدم له هذا المبلغ، ليأتي الآن ويتشدق بالوطنية، على الرغم من تأكيده سابقا بأن العرض القطري أفضل العروض التي تم تقديمها له.

وقال النادي الاهلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة”.

يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة. pic.twitter.com/gVRgWZty8h — النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) June 5, 2017

هذا الأمر الذي يؤكد بأن كل هذه الاحداث كانت مرتبة خاصة بعد أن دعا المحلل العسكري السعودي إبراهيم آل مرعي المقرب من الإمارات بضرورة فسخ التعاقد قبل أيام.

يشار إلى أن النادي الاهلي الملقب بالنادي “الملكي” أصبح بفعل هذا الإجراء كمن أوقع نفسه من علو، حيث أنه لا يملك مدربا ولا رئيسا واخيرا لا يملك تمويلا.

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