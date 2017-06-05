قال خبير في القانون الدولي، إنّ الإمارات دفعت الأموال من أجل إثارة تيار ومؤسسات متشددة من المحافظين الجدد لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر تقف في معسكر “الإرهاب”.

واعتبر الخبير الجزائريّ سعد جبّار أنّ الحصار الذي فُرِضَ على قطر تصرف غير مسؤول بكافة المعايير، فمن حيث القانون الدوليّ يجب ان تلتزم الدول بمبدأ حسن الجوار.

وأكد “جبّار” أن ما تُسمى بالقيادات الشابة في السعودية والإمارات لم تعِ الدّرس جيداً، وقد خرجت الأنانية والعنجهية لدى هؤلاء المسؤولين الذي لا يفقهون ما يفعلون، ولا يعرفون نتائج مخاطر الحرب وحصار البعض للبعض.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الخليجية الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

وأعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات “غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”. وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، “مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة”.

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