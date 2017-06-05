انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي المملكة العربية السعودية وقال إنها لن تنتصر في اليمن حتى إذا واصلت سياستها الحالية في هذا البلد لعشر سنوات أو عشرين سنة أخرى على حد قوله.

وأضاف خامنئي أن ما تقوم به السعودية في اليمن هو “جناية بحق شعب أعزل وبريء”.

وفي الشأن السوري، قال المرشد الإيراني إن وجود قوات أجنبية في سوريا دون إذن الحكومة السورية هو أمر غير قانوني.

ووصف ما تشهده سوريا واليمن والعراق وليبيا بأنها حروب بالوكالة فرضها الأعداء على الدول الإسلامية ولن يكون حلها إلا بالحوار ومن دون تدخل القوى الأجنبية، وفق قوله.

Also published on Medium.