أعرب الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، ، عن استنكاره لما حدث من قطع للعلاقات من قبل والإمارات والبحرين، مؤكدا بأنه لا وصاية على قطر.

 

وقال الحرمي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. متسائلاً ” ماذا سيقول المواطن #السعودي #البحريني #الإماراتي لأجياله القادمة عندما يعرف أن آباءه تآمروا على قتل أشقائهم في #قطر ..؟!

وأضاف قائلا: ” برروا قطع علاقاتهم مع #قطر بتعاملها مع # .. هذا هو الواقع .. فمن يفترض أن تُقْطع العلاقات معه ؟!”.

 

وتابع: ” احمد علي عبدالله صالح محمد دحلان كل أركان لكل موجودين في # وليسوا في #قطر #كلنا_تميم”.

 

واختتم موجها حديثه للسعودية والإمارات والبحرين قائلا: “إلى الدول المقاطعة : إنتهى عهد .. #قطر #كلنا_تميم #كل_أحرار_العالم_مع_قطر”.

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