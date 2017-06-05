أعرب الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي، عن استنكاره لما حدث من قطع للعلاقات من قبل السعودية والإمارات والبحرين، مؤكدا بأنه لا وصاية على قطر.

وقال الحرمي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. متسائلاً ” ماذا سيقول المواطن #السعودي #البحريني #الإماراتي لأجياله القادمة عندما يعرف أن آباءه تآمروا على قتل أشقائهم في #قطر ..؟!

وأضاف قائلا: ” برروا قطع علاقاتهم مع #قطر بتعاملها مع #ايران .. هذا هو الواقع .. فمن يفترض أن تُقْطع العلاقات معه ؟!”.

وتابع: ” احمد علي عبدالله صالح محمد دحلان كل أركان النظام السوري الثورة المضادة لكل الشعوب العربية موجودين في #الإمارات وليسوا في #قطر #كلنا_تميم”.

احمد علي عبدالله صالح

محمد دحلان

كل أركان النظام السوري

الثورة المضادة لكل الشعوب العربية

موجودين في #الإمارات

وليسوا في #قطر#كلنا_تميم — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 5, 2017

واختتم موجها حديثه للسعودية والإمارات والبحرين قائلا: “إلى الدول المقاطعة : إنتهى عهد الوصاية .. #قطر #كلنا_تميم #كل_أحرار_العالم_مع_قطر”.

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