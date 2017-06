أعادت السفيرة الأميركية لدى قطر دانا شل سميث, الإثنين, نشر تغريدات نشرتها قبل عدة أشهر وأثنت خلالها على التعاون مع قطر وعلى دورها في محاربة الإرهاب.

وقالت السفيرة دانا شل سميث “يبدو أن هذا وقت جيد لإعادة نشر هذه التغريدة القديمة”.

Seems a good time to RT this one. https://t.co/AJ1BA29UnU

— Dana Shell Smith (@AmbDana) June 5, 2017