أعادت السفيرة الأميركية لدى دانا شل سميث, الإثنين, نشر تغريدات نشرتها قبل عدة أشهر وأثنت خلالها على التعاون مع وعلى دورها في محاربة .

 

وقالت السفيرة دانا شل سميث “يبدو أن هذا وقت جيد لإعادة نشر هذه التغريدة القديمة”.

كما أعادت سميث نشر تغريدة ثانية في نفس الفترة الزمنية للسفارة الأميركية في قطر تعبر فيها عن دعم أميركا لجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وتثمن دورها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه لا يتوقع أن يؤثر قرار ومصر والإمارات والبحرين مع قطر اليوم الإثنين كثيراً على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة وأستراليا “لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيراً، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالمياً”.

 

وحث تيلرسون دول على حل خلافاتها.

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