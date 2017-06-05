أعادت السفيرة الأميركية لدى قطر دانا شل سميث, الإثنين, نشر تغريدات نشرتها قبل عدة أشهر وأثنت خلالها على التعاون مع قطر وعلى دورها في محاربة الإرهاب.

وقالت السفيرة دانا شل سميث “يبدو أن هذا وقت جيد لإعادة نشر هذه التغريدة القديمة”.

Seems a good time to RT this one. https://t.co/AJ1BA29UnU — Dana Shell Smith (@AmbDana) June 5, 2017

كما أعادت سميث نشر تغريدة ثانية في نفس الفترة الزمنية للسفارة الأميركية في قطر تعبر فيها عن دعم أميركا لجهود الدوحة في مكافحة تمويل الإرهاب وتثمن دورها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

And this https://t.co/226bFZw83B — Dana Shell Smith (@AmbDana) June 5, 2017

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر اليوم الإثنين كثيراً على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة وأستراليا “لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيراً، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالمياً”.

وحث تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

Also published on Medium.