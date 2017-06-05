حاز تعليق من مواطن مصري على الشبكة الإجتماعية “فيسبوك” تابعته “وطن” باعجاب الكثيرين بعد أن كتب للسيسي ساخرا من قراره بمنع الطيران المصري من تسيير رحلاتها إلى الدوحة فيما لم يمنع الطيران القطري من تسيير رحلاته إلى القاهرة.

وقال المواطن المصري ساخرا من رئيس النظام المصري في تدوينة رصدتها “وطن”: اه هو حضرتك لم تمنع الطيران القطري من نزول مصر مصر وتمنع مصر للطيران من الدحة أنت كده بتعاقب مين لا مؤاخذة؟

وأضاف ” الـ ٢٠٠ قطري اللي بينزلوا شارع الهرم ومول العرب يجيبوا أيس كريم، وإلا الـ ١٠٠ اللي رايحين يشتروا شهادات من الجامعات الخاصة وإلا الربع مليون مصري اللي هيتزنقوا في الدوحة بلا طريق للعودة لو تميم قرر يفنشهم. مستوى ذكاء خرطوم الشطاف “.

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