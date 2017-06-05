اعتبر البروفيسور الفلسطينيّ عدوان نمر عدوان، أنّ ما يحصل من حصار وإغلاق أراض وأجواء أمام دولة قطر، حصارا يكاد يصل لحالة حرب.

وأضاف في تدوينةٍ له على حسابه في “فيسبوك”: “السعودية تقدم قطر كبش فداء للغرب بصفتها راعية للإ‘رهاب، أما هي فهي براء من ذلك كله مع أنها طافت بإرهابييها الذين تدعمهم في العالم الإسلامي أكثر مما طافت محطة الفضاء مير حول الأرض!”.

وتابع: “السعودية شاركت في ذبح العراق بل هي اللاعب الأساسي في ذبحه ، وفي دعم الأمريكان لاستباحة أرضه وشعبه، عدا عن مشاركتها في ذبح بلدان عربية أخرى سرا وعلانية ..”.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الخليجية الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

وأعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات “غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، “مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة”.

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