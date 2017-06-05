دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغ “#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر” عبّروا فيه عن تضامنهم مع قطر ورفضهم الهجمة الشرسة عليها.

وكتب المغرّد بن قفيط “عندما تخرج قطر من عاصفة الحزم هذا يعني أن الحوثيين طرف مستفيد و #إيران الرابح الأكثر استقراراً.”

عندما تخرج قطر من عاصفة الحزم هذا يعني أن الحوثيين طرف مستفيد و #إيران الرابح الأكثر استقراراً. #الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر — بن قفيط (@binkfit) June 5, 2017

وأضاف “محاصرة قطر إقتصادياً وسياسياً ودفعها باتجاه #إيران ليس من مصلحة الخليج بل هو تقديم مصلحة كبيرة لطهران.”

محاصرة قطر إقتصادياً وسياسياً ودفعها باتجاه #إيران ليس من مصلحة الخليج بل هو تقديم مصلحة كبيرة لطهران.#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر — بن قفيط (@binkfit) June 5, 2017

وقال المستخدم سلطان الحدادي “عطوني ياخلييجين شيء سوته مصر لنا الجنود القطريين بالجبهة وبالحد سند وسد منيع وين المصاريه مع بشار شوفوهم؟؟؟”

بدوره كتب المعارض السعودي تركي الشلهوب “الذي يُبعِد الصديق ثقةً بصداقته ويقرّب العدو إتّقاء عداوته سيتحوّل صديقه عدواً له ولن يتحوّل عدوّه صديقا له”.

الذي يُبعِد الصديق ثقةً بصداقته

ويقرّب العدو إتّقاء عداوته

سيتحوّل صديقه عدواً له

ولن يتحوّل عدوّه صديقا له#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 5, 2017

المعارض السعودي البارز المعروف غانم الدوسري، هو الآخر شارك بتغريدة جاء فيها “#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر هذا يعني ان ال سعود مايمثلون شعبهم”.

#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر

هذا يعني ان ال سعود مايمثلون شعبهم 😎 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 5, 2017

يشار إلى أن اللجان الإلكترونية السعودية والإماراتية والمصرية نشطت بكثافة على هذا الهاشتاغ، حيث أغرقته بالإعلانات والأخبار التافهة والتغريدات المسيئة لدولة قطر، بهدف التأثير على الرأي العام الخليجي الرافض لقطع العلاقات مع قطر.

وكانت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا، قد أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هذه القرارات تهدف الى “وضع قطر تحت الوصاية، وانها تعد انتهاكا لسيادة الدولة القطرية.”

واضافت “لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.”

وأكدت الوزارة في بيان أن “هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.”

وقالت الوزارة “إن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي اصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.”.

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