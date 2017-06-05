صرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم ، في معرض تعليقه على قطع والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع ، بأن موضوع علاقات مع دول عربية أخرى غير مطروح على نقاش الجامعة العربية.

 

وقال “عفيفي”، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الإثنين: “أنا غير مسؤول عن التعليق على هذه المسائل، هذه علاقات عربية – عربية، وهذا الأمر غير مطروح للنقاش في جامعة الدول العربية”، مضيفا: “الوقت مبكر جدا للحديث الآن حول أي شيء”.

 

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كلًا من والسعودية ومصر والإمارات واليمن وليبيا، عن مع قطر.

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