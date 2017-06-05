صرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، في معرض تعليقه على قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بأن موضوع علاقات قطر مع دول عربية أخرى غير مطروح على نقاش الجامعة العربية.

وقال “عفيفي”، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الإثنين: “أنا غير مسؤول عن التعليق على هذه المسائل، هذه علاقات عربية – عربية، وهذا الأمر غير مطروح للنقاش في جامعة الدول العربية”، مضيفا: “الوقت مبكر جدا للحديث الآن حول أي شيء”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كلًا من البحرين والسعودية ومصر والإمارات واليمن وليبيا، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

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