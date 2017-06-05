قال الإعلامي المصريّ في قناة الجزيرة، محمود مراد، إن هناك 3 أسباب ودوافع حقيقية للهجوم الذي تتعرّض له قطر حالياً، من بعض دول الخليج.

وكتب “مراد” في تدوينةٍ نشرها عل حسابه الرسميّ بموقع “فيسبوك”: “لا ترهقوا أنفسكم بحثا عن الأسباب. كلمات السر: حماس، الإخوان، الجزيرة. وكل ما دون ذلك لغو لا طائل من ورائه”.

وأضاف الإعلامي المصري متسائلاً:” هذه القرارات اتخذت لأن قطر لها علاقات مع إيران! طيب مش كنت تبدأ بقطع العلاقات مع إيران نفسها؟!!- ……… (صمت) خليك فاكر أنهم لم يفعلوها مع إسرائيل ذات نفسها .. لم يتوحدوا أصلا هكذا منذ حصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شعب أبي طالب!”.



وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الخليجية الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

وأعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات “غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”. وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، “مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة”.

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